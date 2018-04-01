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Накануне Пасхи саратовец лишился золотого креста
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Накануне Пасхи саратовец лишился золотого креста 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Кража была совершена во Фрунзенском районе областного центра 28 марта.
А уже 31 марта хозяин похищенной ценности 1968 года рождения писал заявление о краже в полиции.
Предположительно в 23.30 неизвестный путем свободного доступа выкрал у неработающего гражданина, который находился в баре по ул. Астраханской, кражу золотого крестика. Стоимость похищенного была оценена в 65 000 руб. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.2 п.в УК РФ (кража). По горячим следам вор был задержан полицейскими. Им оказался нигде не работающий и ранее не судимый мужчина 1983 года рождения. Похищенный крест он успел сдать с ломбард.
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