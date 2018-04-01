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Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным
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Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным 

Волга Ньюс 59 минут назад
Сотрудниками полиции в ходе проведения доследственной проверки установлено, что гражданин внес в анкету ложные сведения о своем месте работы и размере доходов. На основании представленных документов он получил денежную сумму в размере более 10 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождение подозреваемого — ранее не судимого безработного жителя областной столицы и задержали его. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации.
Аналогичное уголовное дело расследуется подразделением дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК Российской Федерации. Основанием для возбуждения дела послужило заявление представителей одной из микрофинансовых организаций Самары.
По версии правоохранителей, ранее не судимый 40-летний местный житель, предоставив ложные сведения о своем месте работы и размере доходов, оформил договор на получение займа в размере 6 тыс. рублей.
Предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов совершения фактов мошенничества, сообщает облГлавк.
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