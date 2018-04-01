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Тело мужчины с колотой раной обнаружено в Королеве
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Тело мужчины с колотой раной обнаружено в Королеве 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Тело мужчины с колото‐резаной раной обнаружили в Королеве. Об этом пишет РИАМО.
пресс-службе
управления МВД России по региону сообщили, что тело
33-летнего
мужчины было найдено в Королеве в квартире.
31 марта в 22:40 в квартире на проспекте Королева в городе Королеве с  колото-резаной
раной обнаружен труп мужчины 1984 года рождения
— представитель
пресс-службы
МВД России по Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент сотрудники следствия проводят проверку по факту инцидента.
Во Владимирской области мужчина убил всю свою семью, после чего покончил жизнь самоубийством. В ночь с субботы на воскресенье в местное отделение полиции обратились жители общежития города Вязники. Они рассказали правоохранительным органам, что их  27-летний
сосед покончил с собой. Сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия. Прибыв в общежитие, правоохранители обнаружили тела
31-летней
женщины и годовалой девочки с многочисленными ножевыми ранениями. Соседи опознали в них жену и дочь мужчины.
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