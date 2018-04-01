Тело мужчины с колотой раной обнаружено в Королеве

Тело мужчины с колото‐резаной раной обнаружили в Королеве. Об этом пишет РИАМО

пресс-службе

управления МВД России по региону сообщили, что тело

33-летнего

мужчины было найдено в Королеве в квартире.

31 марта в 22:40 в квартире на проспекте Королева в городе Королеве с колото-резаной

раной обнаружен труп мужчины 1984 года рождения

— представитель

пресс-службы

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент сотрудники следствия проводят проверку по факту инцидента.

Во Владимирской области мужчина убил всю свою семью, после чего покончил жизнь самоубийством. В ночь с субботы на воскресенье в местное отделение полиции обратились жители общежития города Вязники. Они рассказали правоохранительным органам, что их 27-летний

сосед покончил с собой. Сотрудники полиции выдвинулись на место происшествия. Прибыв в общежитие, правоохранители обнаружили тела

31-летней

женщины и годовалой девочки с многочисленными ножевыми ранениями. Соседи опознали в них жену и дочь мужчины.