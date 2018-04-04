Женщина приобрела «лекарство» за 300 000 рублей у мошенников

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости проявлять бдительность в отношении незнакомых людей, предлагающих товары или услуги, а также оплачивать приобретенное только после его фактического получения.

Никогда не доверяйте незнакомцам, представляющимся «докторами», «продавцами» и различными специалистами, если нет возможности проверить достоверность их слов. Не сообщайте данные и не совершайте никаких манипуляций с банковской картой под их диктовку.

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, продолжают поступать новые сообщения о фактах мошеннических действий.

Так, в дежурную часть ОМВД России по Варненскому району с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что на ее сотовый телефон позвонил мужчина, который представился доктором и предложил провести диагностику здоровья. Требовалось выслать на указанный адрес конверт с образцом волос, что потерпевшая и сделала. Через месяц женщине перезвонили и сказали, что у нее проблемы со здоровьем, а лечение возможно с применением медицинского аппарата, стоимость которого составляет около 300 000 рублей. Денежные средства потерпевшая перевела на банковскую карту, указанную звонившим. После перевода денег женщина стала звонить «доктору», но телефоны были отключены. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Еманжелинском районе в дежурную часть отдела полиции обратился 55-летний местный житель с заявлением о хищении у него мошенниками денежных средств. Полицейские выяснили, что на одном из сайтов в сети Интернет мужчина выставил объявление о продаже дома. Вскоре позвонил предполагаемый покупатель и сообщил, что готов перечислить на банковскую карту залог, и для этого попросил мужчину у банкомата совершить ряд манипуляций с кодами, которые диктовал по телефону. В результате вместо получения еманжелинец лишился более 100 000 рублей.