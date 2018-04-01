Иномарку стоимость 5 млн руб украли у безработного на западе Москвы

На улице Озерная на западе Москвы неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG стоимостью 5 миллионов рублей у безработного, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 31 марта в 11:28 на службу «02» от безработного мужчины 1977 года рождения, зарегистрированного в Тамбовской области , поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Озерная, дом 29, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 00:15 30 марта до 10:45 31 марта неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 5 миллионов рублей. По данному нарушению возбуждено уголовное дело по статье «Кража».