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Грабитель украл из дома в новой Москве 5 млн рублей
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Грабитель украл из дома в новой Москве 5 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный проник в дом в деревне Давыдково в новой Москве и украл оттуда 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 31 марта в 15:30 в МВД поступило сообщение о краже в доме по адресу: Москва, поселение Марушкинское, деревня Давыдково.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 23 марта до 10:00 31 марта по указанному адресу неизвестный путем свободного доступа проник в дом, совершил кражу 5 миллионов рублей (деньги личные), скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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