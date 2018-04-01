Вооруженный обрезом дончанин попытался ограбить продуктовый магазин 

В полицию Новошахтинска обратились продавщицы одного из местных магазинов. Взволнованные женщины рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что к ним ворвался вооруженный мужчина и потребовал деньги. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что один из клиентов магазина неожиданно достал из-под куртки обрез охотничьего ружья, направил его на продавца и потребовал опустошить кассу и отдать ему деньги.
— В этот момент в павильон зашли посетители, и злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца. Мужчина скрылся с места преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Приметы нападавшего были переданы всем нарядам полиции. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками ППС. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии.