Вооруженный обрезом дончанин попытался ограбить продуктовый магазин

В полицию Новошахтинска обратились продавщицы одного из местных магазинов. Взволнованные женщины рассказали сотрудникам правоохранительных органов , что к ним ворвался вооруженный мужчина и потребовал деньги. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что один из клиентов магазина неожиданно достал из-под куртки обрез охотничьего ружья, направил его на продавца и потребовал опустошить кассу и отдать ему деньги.

— В этот момент в павильон зашли посетители, и злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца. Мужчина скрылся с места преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Приметы нападавшего были переданы всем нарядам полиции. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками ППС. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии.