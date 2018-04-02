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Ранее судимый житель Удмуртии убил своего знакомого и изнасиловал его подругу
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Ранее судимый житель Удмуртии убил своего знакомого и изнасиловал его подругу 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. Житель Завьяловского района подозревается в убийстве своего знакомого и изнасиловании его подруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
Извсетно, что 31-летний мужчина в ночь с 31 марта на 1 апреля выпивал алкоголь вместе с потерпевшими. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил друга тростью и стулом, а после несколько раз ударил ножом.
Потом злоумышленник побежал за женщиной, которая пыталась скрыться. Мужчина избил её, сломав челюсть и нос, а после изнасиловал.
Позднее мужчина сам обратился в скорую помощь и рассказал о случившемся. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
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