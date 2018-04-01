Житель Ижевска зарубил отчима топором в состоянии аффекта

Ижевск. Удмуртия . Житель Ижевска зарубил отчима топором в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

Установлено, в декабре 2017 года осужденный находился в квартире со своим отчимом.

«Под воздействием длительной, с детского возраста, психотравмирующей ситуации в виде придирок, тирании, физической агрессии, неуважительного, оскорбительного отношения и под воздействием последнего противоправного и аморального поведения отчима, выразившегося в необоснованных претензиях, угрозе убийством и нанесении удара по лицу, мужчина в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения умышленно нанес потерпевшему множественные удары топором по голове и грудной клетке», — говорится в сообщении.

От 39 рубленых ран мужчина скончался на месте.

49-летнему ижевчанину предъявили обвинение по части 1 статьи 107 УК России («Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, иными противоправными и аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего»).

В суде мужчина признал свою вину. Уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Потерпевшая (дочь погибшего и сводная сестра подсудимого) подтвердила, что брат частично выплатит ей ущерб, оказывает материальную помощь в воспитании ее дочери, опасности для них не представляет, его извинения она приняла и настаивала на смягчении наказания.

С учетом всех обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.