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Житель Ижевска зарубил отчима топором в состоянии аффекта
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Житель Ижевска зарубил отчима топором в состоянии аффекта 

ИА «Сусанин» 18 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска зарубил отчима топором в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.
Установлено, в декабре 2017 года осужденный находился в квартире со своим отчимом.
«Под воздействием длительной, с детского возраста, психотравмирующей ситуации в виде придирок, тирании, физической агрессии, неуважительного, оскорбительного отношения и под воздействием последнего противоправного и аморального поведения отчима, выразившегося в необоснованных претензиях, угрозе убийством и нанесении удара по лицу, мужчина в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения умышленно нанес потерпевшему множественные удары топором по голове и грудной клетке», — говорится в сообщении.
От 39 рубленых ран мужчина скончался на месте.
49-летнему ижевчанину предъявили обвинение по части 1 статьи 107 УК России («Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, иными противоправными и аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего»).
В суде мужчина признал свою вину. Уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Потерпевшая (дочь погибшего и сводная сестра подсудимого) подтвердила, что брат частично выплатит ей ущерб, оказывает материальную помощь в воспитании ее дочери, опасности для них не представляет, его извинения она приняла и настаивала на смягчении наказания.
С учетом всех обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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