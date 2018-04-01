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Омичу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны
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Омичу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны 

АиФ-Омск 16 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Следователем ОМВД России по Марьяновскому району передал в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в хранении наркотических веществ в крупном размере.
В полицию обратился житель посёлка Конезаводской Марьяновского района Омской области. Он сообщил, что неизвестный мужчина срывает дикорастущую коноплю и складывает её в пакет.
Участковый задержал 38-летнего мужчину. Сельчанин сознался, что нарвал конопли для собственного употребления. Экспертиза показала, что в пакете находилась марихуана весом 504 грамма.
Злоумыленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Также возможен и крупный штраф.
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