Омичу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Следователем ОМВД России по Марьяновскому району передал в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в хранении наркотических веществ в крупном размере.

В полицию обратился житель посёлка Конезаводской Марьяновского района Омской области . Он сообщил, что неизвестный мужчина срывает дикорастущую коноплю и складывает её в пакет.

Участковый задержал 38-летнего мужчину. Сельчанин сознался, что нарвал конопли для собственного употребления. Экспертиза показала, что в пакете находилась марихуана весом 504 грамма.

Злоумыленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Также возможен и крупный штраф.