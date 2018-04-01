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В Орловской области полицейские установили личность подозреваемого в телефонных мошенничествах
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В Орловской области полицейские установили личность подозреваемого в телефонных мошенничествах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
Жертвами двух преступлений стали жительницы Дмитровского района, намеревавшиеся помочь освободить своих родственников от якобы грозящей им уголовной ответственности.
В первом случае злоумышленник позвонил на мобильный телефон женщины 1952 года рождения и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность, предложив за деньги решить проблему. Доверчивая гражданка перечислила 30 тысяч рублей на указанный мошенником банковский счёт. Такую же денежную сумму мошенник выманил и у гражданки 1938 года рождения. Осознав через некоторое время, что их обманули, женщины обратились в полицию.
В результате оператино-розыскных мероприятий была установлена причастность 35-летнего мужчины к обоим фактам телефонных мошенничеств.
Следственной группой ОМВД России по Дмитровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время гражданина проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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