В Орловской области полицейские установили личность подозреваемого в телефонных мошенничествах

Жертвами двух преступлений стали жительницы Дмитровского района, намеревавшиеся помочь освободить своих родственников от якобы грозящей им уголовной ответственности.

В первом случае злоумышленник позвонил на мобильный телефон женщины 1952 года рождения и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность, предложив за деньги решить проблему. Доверчивая гражданка перечислила 30 тысяч рублей на указанный мошенником банковский счёт. Такую же денежную сумму мошенник выманил и у гражданки 1938 года рождения. Осознав через некоторое время, что их обманули, женщины обратились в полицию.

В результате оператино-розыскных мероприятий была установлена причастность 35-летнего мужчины к обоим фактам телефонных мошенничеств.