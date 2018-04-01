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В Сызрани рецидивист украл из магазина алкоголь
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В Сызрани рецидивист украл из магазина алкоголь 

Волга Ньюс 27 минут назад
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Продавец торговой точки — местная жительница, в ходе опроса рассказала полицейским, что она находилась за прилавком, когда в заведение зашел мужчина.
По предварительным данным, незнакомец схватил с открытого стеллажа бутылку горячительного напитка и направился к выходу. На просьбу продавца оплатить покупку злоумышленник никак не отреагировал. Женщина попыталась самостоятельно задержать мужчину, но не смогла.
В ходе работы на месте происшествия правоохранители установили приметы нападавшего, а ориентировку разослали всем наружным службам.
Через некоторое время в одном из соседних дворов сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего с приметами подозреваемого. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.
Ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний местный житель в начале разговора с сотрудниками полиции неохотно шел на контакт и даже представился вымышленным именем, но позже сознался в противоправном деянии.
В ходе опроса он сообщил полицейским о том, что на совершение преступления его толкнуло желание выпить, а денег на покупку спиртного не было. Часть похищенного алкогольного напитка мужчина уже успел употребить. Бутылку с остатками спиртного подозреваемый спрятал до «следующего раза».
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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