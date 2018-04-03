Ещё
В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по фактам получения взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по фактам получения взятки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
Фото: tvtomsk.ru
Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области и регионального УФСБ, направлено в суд следственными органами Следственного комитета.
По информации, документально подтвержденной сотрудниками полиции, обвиняемый, доцент кафедры одного из ВУЗов областного центра в период с марта 2015 по апрель 2017 года неоднократно получал от студентов через посредника взятки в размере от 8 000 до 22 000 рублей за проставление экзаменационных оценок без фактической сдачи экзаменов на общую сумму более 500 000 рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Скачать видео
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Во Владивостоке полицейские раскрыли серию квартирных краж на три миллиона рублей В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах в сети Интернет В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения 350 тысяч рублей.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя117
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт241
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами99
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ100
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»466
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение