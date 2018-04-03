В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по фактам получения взятки

По информации, документально подтвержденной сотрудниками полиции, обвиняемый, доцент кафедры одного из ВУЗов областного центра в период с марта 2015 по апрель 2017 года неоднократно получал от студентов через посредника взятки в размере от 8 000 до 22 000 рублей за проставление экзаменационных оценок без фактической сдачи экзаменов на общую сумму более 500 000 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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