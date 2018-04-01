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В НСО местный житель пострадал в драке, ему проломили голову
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В НСО местный житель пострадал в драке, ему проломили голову 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Барабинске Новосибирской области местный житель получил серьезную травму во время драки. Ему проломили голову, теперь он в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Оперативники выяснили, что в минувшую пятницу, 30 марта, вечером в Барабинске на улице Октябрьской поссорились два молодых человека. Одного из них пришлось увозить на скорой помощи в больницу, так как конфликт перерос в жестокую драку. Один из участников ударил по голове своего 20-летнего соперника ногой. Пострадавший получил ЧМТ. Второго участника драки задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока молодой человек остался на свободе, будет суд.
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