Ногами по голове избил недруга житель Барабинска 

Преступление произошло 30 марта в одном из домов на улице Октябрьской в Барабинске. Двое молодых людей не поладили между собой. В результате один из них попал в больницу на скорой помощи. Оперативники установили личность его оппонента — им оказался 24-летний несудимый местный житель.
— В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов ногой в область головы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Мужчина дал обязательство о явке. В данный момент проводится расследование.
В прошлом году житель Здвински запинал своего гостя ногами по голове до смерти. Суд назначил ему наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы. В Чистоозерном районе призывник запинал пенсионера в ходе пьяной ссоры. Приговор — восемь лет лишения свободы, сообщает прокуратура НСО.