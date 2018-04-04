На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием маршрутки 

Авария с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Audi произошла на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«В результате столкновения Mercedes отбросило на бордюр, после чего он врезался в дерево. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса. Пассажиров в момент столкновения в микроавтобусе не было», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
Ранее СК возбудил дело против водителя, протащившего инспектора ГИБДД на двери автомобиля в Москве.
Также Inforeactor передавал, что власти Москвы заявили о снижении количества ДТП на 59% с 2010 года.