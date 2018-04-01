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В Жигулевске сын украл у матери телевизор и уснул рядом с ним в подъезде
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В Жигулевске сын украл у матери телевизор и уснул рядом с ним в подъезде 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Жигулевске к сотрудникам полиции поступило сообщение о краже из квартиры телевизора. Как выяснилось, вместе с потерпевшей женщиной в одной квартире в доме по улице Морквашинской проживает ее 35-летний сын. В один из дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пока матери не было дома, решил похитить телевизор стоимостью 50 тысяч рублей.
«Довести преступление до конца мужчина не смог, так как уснул на лестничной клетке рядом с похищенным имуществом. Родители вызвали сотрудников полиции, когда обнаружили сына спящим в подъезде. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина рассказал, что в дальнейшем хотел продать телевизор. Выяснилось, что мужчина освободился в 2017 году из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
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