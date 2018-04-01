В Жигулевске сын украл у матери телевизор и уснул рядом с ним в подъезде

Жигулевске к сотрудникам полиции поступило сообщение о краже из квартиры телевизора. Как выяснилось, вместе с потерпевшей женщиной в одной квартире в доме по улице Морквашинской проживает ее 35-летний сын. В один из дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пока матери не было дома, решил похитить телевизор стоимостью 50 тысяч рублей.

«Довести преступление до конца мужчина не смог, так как уснул на лестничной клетке рядом с похищенным имуществом. Родители вызвали сотрудников полиции, когда обнаружили сына спящим в подъезде. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина рассказал, что в дальнейшем хотел продать телевизор. Выяснилось, что мужчина освободился в 2017 году из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.