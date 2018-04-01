В Орле бизнесмен заплатил 25 тысяч за поддельные бренды

Во время проверки одного из торговых центров Орла сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения в сфере торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

Индивидуальный предприниматель реализовывал продукцию легкой промышленности с признаками контрафактности.

По итогам проверки в отношении орловца было возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».

По решению Арбитражного суда Орловской области индивидуальному предпринимателю был назначен штраф в размере 25 тыс.рублей Контрафактный товар был конфискован. Решение суда не вступило в законную силу.