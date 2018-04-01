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В Орле бизнесмен заплатил 25 тысяч за поддельные бренды
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В Орле бизнесмен заплатил 25 тысяч за поддельные бренды 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Во время проверки одного из торговых центров Орла сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения в сфере торговли, сообщает пресс-служба ведомства.
Индивидуальный предприниматель реализовывал продукцию легкой промышленности с признаками контрафактности.
По итогам проверки в отношении орловца было возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».
По решению Арбитражного суда Орловской области индивидуальному предпринимателю был назначен штраф в размере 25 тыс.рублей Контрафактный товар был конфискован. Решение суда не вступило в законную силу.
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