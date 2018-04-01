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В Орске завели уголовное дело по факту телефонного мошенничества
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В Орске завели уголовное дело по факту телефонного мошенничества 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в дежурную часть с заявлениями обратились жители города Орска, сообщив, что неизвестные попытались завладеть их деньгами. Мошенники под предлогом срочной помощи близким потребовали от потерпевших 220 тысяч рублей и 9,5 тысяч рублей.
При этом заявители, сразу обратились к полицейским, проявив бдительность. По данным фактам Ленинским райсудом Орска возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Максимальное наказание предусмотренное данной статьей — лишение свободы до 5 лет.
Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на поиски злоумышленников.
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