В Орске завели уголовное дело по факту телефонного мошенничества

Накануне в дежурную часть с заявлениями обратились жители города Орска , сообщив, что неизвестные попытались завладеть их деньгами. Мошенники под предлогом срочной помощи близким потребовали от потерпевших 220 тысяч рублей и 9,5 тысяч рублей.

При этом заявители, сразу обратились к полицейским, проявив бдительность. По данным фактам Ленинским райсудом Орска возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Максимальное наказание предусмотренное данной статьей — лишение свободы до 5 лет.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на поиски злоумышленников.