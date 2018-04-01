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В Москве у безработного приезжего угнали джип Mercedes
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В Москве у безработного приезжего угнали джип Mercedes 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В районе Очаково-Матвеевское Москвы совершена кража джипа Mercedes Benz Gelandewagen, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службе управления МВД России по городу.
"31 марта в 11:28 на службу «02» от 41-летнего неработающего приезжего поступило сообщение о краже автомобиля по адресу ул. Озерная, д. 29, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 0.15 30 марта до 10.45 31 марта неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes Benz G63 AMG и скрылся. Материальный ущерб составил 5 млн руб. ", — сказал источник.
В данный момент полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск угонщика и автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Москве у 37-летнего безработного угнали внедорожник за 5 млн рублей.
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