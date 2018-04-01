Ещё
В Венесуэле задержали полицейских по обвинению в гибели 68 человек в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле задержали полицейских по обвинению в гибели 68 человек в тюрьме 

РИА Новости 9 минут назад
МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Пятеро полицейских задержаны в Венесуэле по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре временного содержания при полиции штата Карабобо в городе Валенсия, сообщил в субботу генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
Огонь охватил здание центра содержания в минувшую среду. По последним официальным данным, погибли 66 заключенных и две женщины, пришедшие на свидания к мужьям. Этот пожар по числу жертв стал одним из самых крупных за последние годы в тюрьмах южноамериканской страны.
"Сейчас даны ордера на задержание прокуратурой пяти сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в комендатуре этого региона. Они уже задержаны", — написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.
Среди задержанных — заместитель директора тюрьмы.
Ранее правительство Венесуэлы поручило прокуратуре провести расследование обстоятельств возникновения пожара и выразило соболезнования родным и близким погибших.
РИА Новости: последние новости
Магомедов заявил, что использует псевдоним Срок следствия по делу братьев Магомедовых продлили до пятого августа Группа "Сумма" выразила готовность сотрудничать со следствием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ18
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля17
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО140
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме86
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»532
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение