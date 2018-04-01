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44-летняя жительница Владимирской области обманом выманила у нижегородки 80 тыс. руб
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44-летняя жительница Владимирской области обманом выманила у нижегородки 80 тыс. руб 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
30 марта жительница села Булдакова Нижегородской области заявила в отдел полиции о краже ее денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Оказалось, что в этот день к ней приходила женщина, которая представилась соцработником, и отвлекая потерпевшую разговором, похитила у нее 80 тыс. руб.
Сотрудники ОП (дислокация с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали подозреваемую — ей оказалась 44-летняя жительница Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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