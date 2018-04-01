44-летняя жительница Владимирской области обманом выманила у нижегородки 80 тыс. руб 

30 марта жительница села Булдакова Нижегородской области заявила в отдел полиции о краже ее денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Оказалось, что в этот день к ней приходила женщина, которая представилась соцработником, и отвлекая потерпевшую разговором, похитила у нее 80 тыс. руб.
Сотрудники ОП (дислокация с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали подозреваемую — ей оказалась 44-летняя жительница Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.