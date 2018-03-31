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Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания
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Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в мошенничестве совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания, передает РИА «Новости».
"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", — сказала судья в ходе процесса по избранию меры пресечения для Магомедова, его брата и гендиректора компании «Интекс» Артура Максидова.
По данным следствия, еще двое фигурантов дела о мошенничестве в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в хищениях.
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