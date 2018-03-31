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В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами
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В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании «Интекс» из группы «Сумма»Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", — огласила судья материалы дела, которыми следователь обосновывает необходимость заключения под стражу подозреваемого.
РИА Новости: последние новости
Магомедов заявил, что использует псевдоним Срок следствия по делу братьев Магомедовых продлили до пятого августа Группа "Сумма" выразила готовность сотрудничать со следствием
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