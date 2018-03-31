В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании «Интекс» из группы «Сумма»Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", — огласила судья материалы дела, которыми следователь обосновывает необходимость заключения под стражу подозреваемого.