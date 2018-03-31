Ещё
Председатель думы Краноснослободска попался на взятке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель думы Краноснослободска попался на взятке 

ria34.ru 21 минуту назад
В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Думы Краснослободска. Чиновнику предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Как сообщили РИА34 в региональном СКР, в апреле прошлого года в администрацию обратился местный житель, действовавший от имени собственника участка, отнесенного к функциональной зоне специального назначения. Мужчина попросил изменить статус земель на «зону застройки объектами личных подсобных хозяйств».
— По рассмотрению вопроса городской Думой собственнику недвижимости было отказано. Тогда доверенное лицо решил уточнить у парламентариев, на каком основании было принято решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. — Обвиняемый решил «заработать». За 200 тысяч он предложил урегулировать вопрос.
Взяточника задержали при получении денег. При этом свою вину коррупционер не признает, от дачи показаний он отказывается.
— Во время допроса подозреваемого подследственный настаивал, что полученные им деньги ни что иное, как возврат долга. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СКР.
ria34.ru: последние новости
Полицейские из Ростовской области попались на взятке в Волгограде В Волгоградской области сотрудницы почты отправлены в колонию за хищение 7 миллионов Областной суд оставил восемь лет строгача экс-главе Городищенского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО83
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе515
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме48
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест155
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»29
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение