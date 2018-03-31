Председатель думы Краноснослободска попался на взятке

Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Думы Краснослободска. Чиновнику предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Как сообщили РИА34 в региональном СКР, в апреле прошлого года в администрацию обратился местный житель, действовавший от имени собственника участка, отнесенного к функциональной зоне специального назначения. Мужчина попросил изменить статус земель на «зону застройки объектами личных подсобных хозяйств».

— По рассмотрению вопроса городской Думой собственнику недвижимости было отказано. Тогда доверенное лицо решил уточнить у парламентариев, на каком основании было принято решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. — Обвиняемый решил «заработать». За 200 тысяч он предложил урегулировать вопрос.

Взяточника задержали при получении денег. При этом свою вину коррупционер не признает, от дачи показаний он отказывается.

— Во время допроса подозреваемого подследственный настаивал, что полученные им деньги ни что иное, как возврат долга. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СКР.