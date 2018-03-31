Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО

Суд арестовал совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

Суд арестовал совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда на два месяца. По данным следствия, братья похитили 2,5 млрд руб. По статьям, которые вменяются в вину бизнесменам, им может грозить более 10 лет лишения свободы. Политологи говорят о возможной связи Магомедовых с членами правительства.

Суд арестовал совладельца и председателя совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на два месяца. По данным следствия, братья Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд руб.

«Указанные средства выведены за рубеж и находятся на офшорных счетах, принадлежащих Магомедову», — сказал прокурор, отметив, что точное место хранения денег не установлено, передает РИА «Новости».

Зиявудин Магомедов предложил внести эту сумму в качестве залога.

«С учетом данных о личности подозреваемого, тяжести предъявленных обвинений суд не находит возможности применить к Магомедову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, о которых ходатайствовала защита», — сказала судья и отправила его в камеру до 30 мая.

Обвинения предъявлены и брату Зивуядина — Магомеду. Суд арестовал и его — также до 30 мая.

Кроме того, был арестован до той же даты Артур Максидов, глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищении почти 669 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление следователя. Адвокаты обвиняемых будут обжаловать арест.

Совладельца группы компаний «Сумма» и Артура Максидова задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях средств, обыски по делу прошли в 25 регионах России . Об этом сообщило МВД в субботу.

В официальном сообщении на сайте министерства указано, что Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса РФ, «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».

Сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии 30 марта проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ, в том числе в Москве Московской области , «направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба».

Обе статьи УК, которые инкриминируют Магомедовым, очень тяжелые — от 10 лет в местах не столь отдаленных, поясняет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФК Александр Сотов

«Условное наказание практически невозможно, но может быть особый порядок рассмотрения дела, если подозреваемый полностью признает вину и будет сотрудничать со следствием. В этом случает есть шанс получить половину срока», — отмечает он.

Есть нюанс по статье 159. Она экономическая, и тут следователям придется сначала оценить ущерб, масштаб отчужденного имущества. Следователи могут сделать это самостоятельно или нанять на коммерческой основе оценщика. Для того, чтобы привлечь по 210 статье, оценки не требуется, тут обычно все проще выходит у следственных органов, добавил эксперт.

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Газете.Ru» пояснили, что, как правило, вмешиваются в проблемную ситуацию, если бизнесмен обратился с письменным запросом. От Магомедовых такого запроса не поступало.

Алексей Макаркин , первый вице-президент Центра политтехнологий , допускает, что уголовное преследование Магомедовых не случайно появилось в эти дни, когда Кремль приступает к формированию нового правительства. По некоторым данным, Магомедовы близки к некоторым членам правительства и активно участвовали в выполнении госзаказов на строительстве объектов инфраструктуры, спорта.

По одной из основных версий, претензии к «Сумме» могут быть связаны со строительством стадиона «Арена Балтика» в Калининграде . Сооружение возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Стадион в Калининграде станет одной из 12 арен предстоящего чемпионата мира и примет четыре матча группового этапа.

При этом этот спортобъект принято считать одним из самых проблемных среди всего перечня инфраструктуры мундиаля-2018 — во многом это связано с выбором места, на котором было решено воздвигнуть «Калининград».

Арена строится на крайне болотистой местности, из-за чего организаторам пришлось дополнительно потратиться на песок. Причем изначально был закуплен песок низкого качества, который спустя время просел. Также очевидцы отмечали видимые трудности с дренажем — якобы во время дождей вокруг арены образуются огромные лужи.

В конце марта объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, и уже 11 апреля здесь должен пройти первый тестовый матч — в рамках ФНЛ на стадионе чемпионата мира сыграют калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

Стоит также отметить, что арест Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые родились в Дагестане , проходит на фоне масштабной операции по борьбе с коррупцией в этой республике. На этой неделе стало известно, что там возбуждены 155 уголовных дел по фактам коррупции среди местного руководства.

«В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел стали руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — сказал глава МВД республики Абдурашид Магомедов.

В прошлом году в Дагестане произошла смена руководства. Исполняющим обязанности главы республики был назначен депутат Госдумы четырех созывов Владимир Васильев . До избрания в парламент он работал в МВД, дослужился до замминистра.

Стоит также подчеркнуть, что Зиявудин Магомедов стал первым с 2014 года фигурантом списка миллиардеров Forbes . Тогда был задержан глава АФК «Система» Владимир Евтушенков . По версии издания, Магомедов занимает 63 место, его состояние оценивается в $1,4 млрд Состояние его брата Магомеда составляет $0,45 млрд