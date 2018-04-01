В Бердске НСО женщина в продуктовом взяла продукты и скрылась

В одном из продуктовых магазинов города Бердска Новосибирской области местная жительница взяла продукты и сбежала. 36-летняя жительница Бердска схватила продукты в магазине и убежала

Сумма ущерба от действий бердчанки составила 900 рублей.

Инцидент произошел 30 марта в одном из продуктовых магазинов Бердска, куда зашла 36-летняя жительница. Она схватила с прилавка продукты, быстро выбежала из магазина и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую. Выяснилась, что она уже не в первый раз привлекалась к уголовной ответственности.

У 36-летней подозреваемой жительницы Бердска изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Женщину не стали арестовывать, но она обязана прийти к следователям по первому требованию. Расследование дела продолжается. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.