В Бердске НСО женщина в продуктовом взяла продукты и скрылась 

В одном из продуктовых магазинов города Бердска Новосибирской области местная жительница взяла продукты и сбежала. 36-летняя жительница Бердска схватила продукты в магазине и убежала
Сумма ущерба от действий бердчанки составила 900 рублей.
Инцидент произошел 30 марта в одном из продуктовых магазинов Бердска, куда зашла 36-летняя жительница. Она схватила с прилавка продукты, быстро выбежала из магазина и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую. Выяснилась, что она уже не в первый раз привлекалась к уголовной ответственности.
У 36-летней подозреваемой жительницы Бердска изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Женщину не стали арестовывать, но она обязана прийти к следователям по первому требованию. Расследование дела продолжается. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.