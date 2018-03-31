Кражу в продуктовом магазине совершила жительница Бердска 

Около 11 часов утра 30 марта в продуктовый магазин на улице Пролетарской в Бердске зашла женщина. Она схватила продукты питания и пустилась наутек. Продавцы вызвали полицию и заявили о краже. Похитительницу съестного быстро нашли. Известно, что она унесла с собой продукты на сумму около 900 рублей.
— Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Подозреваемой избрана мера принуждения в видеобязательства о явке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Совершившая кражу женщина уже неоднократно была судима. В этот раз ей грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Примечательно, что кражи в магазинах — не такая уж и редкость в Новосибирске. Недавно молодой человек угрожал продавцу, чтобы похитить банку икры стоимостью 500 рублей. Другой злоумышленник хотел сбежать из магазина с полной корзиной продуктов.