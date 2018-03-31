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Гендиректора компании из группы «Сумма» подозревают в крупных хищениях
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Гендиректора компании из группы «Сумма» подозревают в крупных хищениях 

РИА Новости 4 часа назад
ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ИЗ ГРУППЫ «СУММА» МАКСИДОВА ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИЯХ ПОЧТИ НА 669 МЛН РУБ — СЛЕДСТВИЕ
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