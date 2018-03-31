Нижегородца осудили за сексуальное насилие в отношении дочери

38-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей дочери в Дальнеконстантиновском районе. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.

Преступления совершались в одном из поселков с июня 2011 по декабрь 2012 года в отношении малолетней девочки и с 2015-го по январь 2017 года в отношении несовершеннолетней дочери.

Дочь рассказала обо всем матери, и та написала заявление в СК.

Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал, его заключили под стражу. Ранее не был судим.