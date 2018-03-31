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Владельца группы «Сумма» допросили по делу о хищениях во время строительства стадиона в Калининграде
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Владельца группы «Сумма» допросили по делу о хищениях во время строительства стадиона в Калининграде 

Спорт-Экспресс 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов стал фигурантом расследования, которое проводит следственный департамент МВД России по делу о хищениях во время строительства стадиона в Калининграде, сообщает "Коммерсант". Следователи подозревают, что было совершено хищение на сумму 752 миллиона рублей.
В пятницу сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков. Выемки документов проводились по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах. После обысков на допрос в следственный департамент МВД был доставлен владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Следственные действия с его участием затянулись до позднего вечера. В каком статусе господин Магомедов фигурирует в уголовном деле, пока неизвестно. В МВД «Ъ» заявили, что следствие пока против распространения любой информации по этому делу.
Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка.
По версии следственного департамента, качество этих работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.
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