Владельца группы «Сумма» допросили по делу о хищениях во время строительства стадиона в Калининграде

В пятницу сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков. Выемки документов проводились по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах. После обысков на допрос в следственный департамент МВД был доставлен владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Следственные действия с его участием затянулись до позднего вечера. В каком статусе господин Магомедов фигурирует в уголовном деле, пока неизвестно. В МВД «Ъ» заявили, что следствие пока против распространения любой информации по этому делу.

Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка.

По версии следственного департамента, качество этих работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.