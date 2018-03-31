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Столичная полиция задержала мужчину, выманившего у пенсионерки 660 тыс. руб. за поиск угнанной машины
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Столичная полиция задержала мужчину, выманившего у пенсионерки 660 тыс. руб. за поиск угнанной машины 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Столичные полицейские задержали мужчину, который выманил у пенсионерки 660 тыс. руб. за поиск угнанного ранее принадлежащего ей автомобиля Land Rover Discovery. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
«В отдел полиции поступило сообщение от 63-летней женщины. Заявительница пояснила, что ее знакомый предложил помощь в розыске угнанного ранее принадлежащего ей автомобиля марки Land Rover Discovery. За помощь мужчина попросил 660 тыс. руб. Получив деньги, мужчина через некоторое время перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево Москвы задержали подозреваемого. Оперативники установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием женщины, получил от нее денежные средства, но на самом деле не собирался помогать в поиске автомобиля», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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