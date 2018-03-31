В группе «Сумма» заявили о готовности сотрудничать со следствием

В группе «Сумма» не согласны с решением суда, намерены его обжаловать, но готовы сотрудничать со следствием, говорится в заявлении «Суммы».

«В связи с арестом председателя совета директоров группа «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием», — отметили в «Сумме».