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В группе «Сумма» заявили о готовности сотрудничать со следствием
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В группе «Сумма» заявили о готовности сотрудничать со следствием 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В группе «Сумма» не согласны с решением суда, намерены его обжаловать, но готовы сотрудничать со следствием, говорится в заявлении «Суммы».
«В связи с арестом председателя совета директоров группа «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием», — отметили в «Сумме».
Сегодня Тверской районный суд Москвы арестовал главу «Суммы» Зиявудина Магомедова до 30 мая 2018 года. Он подозревается в мошенничестве, хищении и организации преступного сообщества.
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