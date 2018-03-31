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Магомед Магомедов вслед за братом предложил громадный залог
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Магомед Магомедов вслед за братом предложил суду залог в 2,5 млрд рублей 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Защита брата совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова предложила суду залог в размере 2,5 млрд руб., передает РИА "Новости".
"Также предлагаем суду залог в размере 2,5 миллиарда — то есть суммы ущерба, установленной следствием", — сказала адвокат.
>>2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог
В суде Магомед Магомедов не признал вину в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ранее суд арестовал его брата, председателя совета директоров ГК "Сумма", Зиявудина Магомедова. Его защита также предлагала суду залог в 2,5 млрд руб.
Также отмечается, что по данным следствия, дома у Магомеда Магомедова было обнаружено боевое оружие без лицензии.
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Газета.Ru: последние новости
Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания Зиявудин Магомедов заявил о готовности выплатить суду 2,5 млрд рублей залога СМИ сообщили о задержании совладельца группы "Сумма" Магомедова
 Ещё 49 источников 
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