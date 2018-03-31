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«Сумма» готова сотрудничать со следствием
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Группа «Сумма» выразила готовность сотрудничать со следствием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа "Сумма" не согласна с решением суда арестовать председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова и намерена его обжаловать, группа готова сотрудничать со следствием, сообщили РИА Новости в компании.
"В связи с арестом председателя Совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать. Готова сотрудничать со следствием", — сообщили в компании.
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
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