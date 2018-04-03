Глава Минкомсвязи призвал не политизировать дело братьев Магомедовых

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Политизировать дело братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, арестованных по подозрению в афере и организации преступного сообщества, не нужно, заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

"Я бы, честно говоря, не политизировал бы это конкретное дело. Надо дождаться конкретного завершения следствия, нужно дождаться суда, если вдруг он будет. Какие-то здесь давать оценки, как это на кого влияет, я не заметил, что это как-то на кого-то влияет, ни с точки зрения настроений, ни с точки зрения тем более каких-то решений", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос о том, влияет ли дело Магомедовых на атмосферу среди чиновников и бизнесменов.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.