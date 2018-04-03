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Глава Минкомсвязи призвал не политизировать дело братьев Магомедовых
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Глава Минкомсвязи призвал не политизировать дело братьев Магомедовых 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Политизировать дело братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, арестованных по подозрению в афере и организации преступного сообщества, не нужно, заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
"Я бы, честно говоря, не политизировал бы это конкретное дело. Надо дождаться конкретного завершения следствия, нужно дождаться суда, если вдруг он будет. Какие-то здесь давать оценки, как это на кого влияет, я не заметил, что это как-то на кого-то влияет, ни с точки зрения настроений, ни с точки зрения тем более каких-то решений", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос о том, влияет ли дело Магомедовых на атмосферу среди чиновников и бизнесменов.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
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