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Дело о похищенных миллиардах: совладельцев «Суммы» отправили в СИЗО
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Дело о похищенных миллиардах: совладельцев «Суммы» отправили в СИЗО 

Мир24 19 минут назад
Тверской суд Москвы принял решение о помещении в СИЗО совладельцев группы компании «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Помимо них был задержан и третий участник преступного сообщества — Артур Максидов, глава компании «Интекс».
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