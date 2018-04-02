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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»
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Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владельцы Группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО «Лефортово», рассказал РИА Новости в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.
"На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется", — сказал Мельников, уже посетивший Магомедовых в изоляторе.
По его словам, Магомедовы на условия содержания не жалуются, однако хотели бы в ближайшее время получить личные вещи от родственников.
"Кроме того, у одного из братьев есть спортивная травма, которая проявила себя в условиях СИЗО, и, возможно, ему могут понадобиться лекарства. В целом же, Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей", — заключил правозащитник.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
Подробнее о группе «Сумма» читайте в справке РИА Новости >>
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