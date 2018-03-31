Трудный подросток из Жигулевска избил 16-летнего приезжего парня 

В полицию Жигулевска поступило сообщение от работников медучреждения. По их словам, в больницу был доставлен 16-летний подросток, получивший телесные повреждения в ходе драки. По информации ГУ МВД России по Самарской области, стражи порядка установили, что пострадавший накануне приехал в гости к родственникам. Во время прогулки к нему подошел незнакомый парень, который словесно спровоцировал конфликт. Дело дошло до рукоприкладства. Полицейские выяснили, что обидчиком является 17-летний местный житель, который уже имеет судимость и состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Во время допроса свою вину в случившемся он признал. Меру наказания за уголовное преступление по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» вынесет суд.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области