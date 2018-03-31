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Защита брата Зиявудина Магомедова предложила суду залог в 2,5 млрд рублей
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Защита брата Зиявудина Магомедова предложила суду залог в 2,5 млрд рублей 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗАЩИТА БРАТА СОВЛАДЕЛЬЦА ГРУППЫ «СУММА» МАГОМЕДОВА ПРЕДЛОЖИЛА СУДУ ЗАЛОГ В 2,5 МЛРД РУБ
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Совладелец группы "Сумма" готов заплатить суду 2,5 миллиарда рублей залога В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами Владельцев группы "Сумма" Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей
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