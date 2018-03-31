Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями

Следственный департамент МВД просит арестовать совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.

«Сегодня Тверской суд рассмотрит материал в отношении Магомедова о заключении под стражу», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, допрошены в Следственном департаменте МВД России в рамках трех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также, по данным ТАСС, в рамках расследования сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ провели обыск по 70 адресам.

Представитель группы «Сумма» отрицал задержание Магомедова и обыск в компании. «В „Сумме“ обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», — сказал он.