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Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями
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Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Следственный департамент МВД просит арестовать совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.
«Сегодня Тверской суд рассмотрит материал в отношении Магомедова о заключении под стражу», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Ранее источник в силовых структурах рассказал, что Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, допрошены в Следственном департаменте МВД России в рамках трех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Также, по данным ТАСС, в рамках расследования сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ провели обыск по 70 адресам.
Представитель группы «Сумма» отрицал задержание Магомедова и обыск в компании. «В „Сумме“ обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», — сказал он.
Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании — Зиявудин Магомедов.
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