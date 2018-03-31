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В ОАЭ скрываются двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма»
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В ОАЭ скрываются двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» 

RT на русском 1 час назад
Об этом заявил следователь на заседании в Тверском суде Москвы. «В рамках дела под стражу заключены два обвиняемых в мошенничестве. Ещё двое находятся в розыске и скрываются в Эмиратах», — цитирует следователя РИА Новости.
Отмечается, что всего в рамках дела о преступном сообществе объединено семь уголовных дел.
Также следователь попросил заключить в СИЗО совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Ранее сообщалось, что братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в хищении порядка 2,5 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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