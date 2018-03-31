Морской торговый порт Владивостока работает в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК , 31 марта. / ТАСС /. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) работает в штатном режиме, несмотря на то, что в его офисе в субботу проводились следственные действия. Об этом сообщает в пресс-служба ВМТП.

"31 марта 2018 года в офисе ВМТП проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые порт предоставил в рабочем порядке. Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью ВМТП, а также деятельностью его руководителей. К ВМТП и его руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан. Текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность ВМТП", — говорится в сообщении.