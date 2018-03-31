Пенсионерка купила БАДы у мошенника на один миллион рублей в Санкт‐Петербурге 

Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который продал 82‐летней жительнице Санкт‐Петербурга биологически активные добавки на крупную сумму. Об этом сообщило РИА ФАН.
Пожилая женщина стала жертвой продавца, который пришел к пенсионерке домой и уговорил ее купить БАДы на 969 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Еще один случай мошенничества зафиксировали в Кингисеппском районе
Санкт-Петербурга. Две женщины похитили у 89-летней
пенсионерки 60 тысяч рублей и 300 евро. Проводится расследование.