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Совладелец группы «Сумма» вывел за рубеж более двух миллиардов рублей
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Совладелец группы «Сумма» вывел за рубеж более двух миллиардов рублей 

РИА Новости 47 минут назад
СОВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ «СУММА» МАГОМЕДОВ ВЫВЕЛ 2,5 МЛРД РУБ ЗА РУБЕЖ И ХРАНИТ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТАХ — ПРОКУРОР В СУДЕ
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