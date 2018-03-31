Совладелец группы «Сумма» вывел за рубеж более двух миллиардов рублей

СОВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ «СУММА» МАГОМЕДОВ ВЫВЕЛ 2,5 МЛРД РУБ ЗА РУБЕЖ И ХРАНИТ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТАХ — ПРОКУРОР В СУДЕ