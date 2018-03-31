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Совладелец группы «Сумма» вывел за рубеж более двух миллиардов рублей
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Совладелец группы «Сумма» вывел за рубеж более двух миллиардов рублей
РИА Новости
47 минут назад
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СОВЛАДЕЛЕЦ ГРУППЫ «СУММА» МАГОМЕДОВ ВЫВЕЛ 2,5 МЛРД РУБ ЗА РУБЕЖ И ХРАНИТ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТАХ — ПРОКУРОР В СУДЕ
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