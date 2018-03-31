В Магнитогорске женщина пошла под суд за кражу одной бутылки водки

Правобережный районный суд города Магнитогорска приговорил к 6 месяцам условно и исправительным работам на три месяца с удержанием 5% от заработка в доход государства местную жительницу за покушение на кражу (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 161 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что в конце ноября 2017 года женщина, работающая помощником повара в одном из заведений городского общепита, попыталась вынести из магазина «Магнит» неоплаченную бутылку водки.

«Обвиняемая в помещении торгового зала магазина «Магнит», на улице Советской 58, из корыстных побуждений, с целью хищения, втайне от окружающих взяла с витрины и спрятала в сумку одну бутылку водки «Хаски» 40% емкостью 0,5 л, стоимостью 210 рублей 04 копейки, принадлежащую АО «Тандер», — рассказали в пресс-службе суда.

Однако охрана магазина остановила воровку и вызвала полицию, после чего в отношении женщины было заведено уголовное дело.