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Братьев Магомедовых заподозрили в хищении рекордной суммы
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Владельцев группы «Сумма» Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей 

РИА Новости 1 час назад
В материалах уголовного дела говорится, что сумма похищенных совладельцами группы "Сумма" братьями Магомедом и Зиявудином Магомедовыми средств составляет 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании "Интекс" из группы "Сумма"Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
"В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором преступного сообщества. Общая сумма похищенных средств составляет около 2,5 миллиардов рублей", — сказала судья Анастасия Сихинцева, изучая материалы дела.
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