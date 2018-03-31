Ростовчанин попытался угнать машину, но испугался сработавшей сигнализации

Инцидент, о котором полицейским рассказал владелец машины, произошел в городе Гуково . По его словам, неизвестный моторной свечой разбил окно его иномарки и попытался залезть в салон. Очевидно, в дальнейшем он планировать угнать ее. Но спугнула его сработавшая сигнализация, мужчина убежал.

Вскоре сотрудники уголовного розыска разыыскали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже попадался на краже.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сообщили в МВД.