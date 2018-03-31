Следствие заявило о двух находящихся в розыске фигурантах дела Магомедова

Двое обвиняемых по делу владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова находятся в розыске, сообщает корреспондент RNS из зала Тверского районного суда Москвы «Двое обвиняемых по делу находятся в розыске», — сказал следователь в ходе слушания.