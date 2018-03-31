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Следствие заявило о двух находящихся в розыске фигурантах дела Магомедова
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Следствие заявило о двух находящихся в розыске фигурантах дела Магомедова 

Rambler News Service 1 час назад
Двое обвиняемых по делу владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова находятся в розыске, сообщает корреспондент RNS из зала Тверского районного суда Москвы.
«Двое обвиняемых по делу находятся в розыске», — сказал следователь в ходе слушания.
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Следствие заявило о намерении Магомедова улететь в Майами накануне суда Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов доставлен в Тверской суд Москвы Зиявудин Магомедов подозревается в хищении средств на сумму более 2,5 млрд рублей
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