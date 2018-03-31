Снял с КАМАЗов: ростовчанина задержали за кражу двенадцати аккумуляторов

В отдел полиции Октябрьского района обратились сотрудники дорожно-строительной компании. Они рассказали оперативникам, что у них на предприятии случилась кража.

Поздно вечером на территорию дорожно-строительной компании забрался 36-летний ростовчанин. Мужчина снял с четырех КАМАЗов двенадцать аккумуляторов, увез их на своей машине, а потом сдал на металлолом.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В конце февраля полицейским пришлось открыть огонь по похитителям аккумуляторов. После этого преступники сдались.