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Снял с КАМАЗов: ростовчанина задержали за кражу двенадцати аккумуляторов
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Снял с КАМАЗов: ростовчанина задержали за кражу двенадцати аккумуляторов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В отдел полиции Октябрьского района обратились сотрудники дорожно-строительной компании. Они рассказали оперативникам, что у них на предприятии случилась кража.
Поздно вечером на территорию дорожно-строительной компании забрался 36-летний ростовчанин. Мужчина снял с четырех КАМАЗов двенадцать аккумуляторов, увез их на своей машине, а потом сдал на металлолом.
— Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что мужчина рецидивист: ранее он уже был судим за кражу, — рассказали в пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.
На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В конце февраля полицейским пришлось открыть огонь по похитителям аккумуляторов. После этого преступники сдались.
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